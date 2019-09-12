哈萨克斯坦汽车制造业规模18年间增长24倍

哈通社/努尔-苏丹/9月12日 – 哈萨克斯坦汽车工业联盟主席梅拉姆·皮什姆巴耶夫12日在首都举行的第七届哈萨克斯坦汽车制造商论坛开幕式上表示，哈萨克斯坦汽车制造业规模在18年的时间里增长了24倍。

«仅仅在10年之前，乘坐国产车辆和火车出行，使用国产机械进行耕种、收割，挖掘矿石和石油，还只是人们的一个梦想。经过了10~15年的时间，国产汽车制造企业已经实现了从零部件生产者到拥有整车生产技术的跨越性发展。如今，柴油机车和电力机车、客车和货车、轻型轿车和卡车、公共汽车和联合收割机，所有需要的设备和车辆，我们的企业都能够自主生产。从2000年开始，行业发生了巨大的变化，生产规模从460亿坚戈增长到了1.1万亿坚戈。也就是说，在18年的时间里增长了24倍有余。» 皮什姆巴耶夫说。

由工业和基础设施发展部、哈萨克斯坦汽车工业联盟以及萨姆鲁克-卡泽纳国家基金共同组织举办的第七届哈萨克斯坦汽车制造商论坛12日在首都努尔-苏丹开幕。本次论坛主题为《汽车制造-哈萨克斯坦的工业化驱动力》。

活动吸引来自德国、美国、日本、意大利、捷克、俄罗斯、中国等20个国家的相关代表参加。

【编译：木合塔尔·木拉提】