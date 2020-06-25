世贸组织预计第二季度全球贸易降幅或达18.5%

哈通社/努尔苏丹/6月25日 —— 据新华社报道，世界贸易组织23日发布的更新版《全球贸易数据与展望》报告显示，今年第一季度全球货物贸易量同比下降3%，预计第二季度降幅约为18.5%。

报告表示，得益于各国政府迅速应对，尽管今年第二季度全球贸易量出现历史性下滑，但全年整体表现有望避免世贸组织此前预期的最糟糕情况。

世贸组织总干事阿泽维多表示，各国政策对于缓和当前新冠疫情对经济和贸易的持续冲击至关重要，将继续在决定经济复苏的速度方面发挥重要作用。只有各国财政、货币和贸易政策朝同一个方向拉动，全球经济和贸易才有望在2021年强劲反弹。

世贸组织在4月发布的报告中预测，今年全球贸易受疫情影响将缩水13%到32%。更新版报告表示，今年第三、四季度，只要全球贸易每季度保持2.5%的环比增速，全年贸易表现就能达到最乐观预期。

就2021年全球贸易增长趋势而言，世贸组织警告，第二波疫情暴发、经济增长低于预期、各经济体纷纷采取贸易限制措施等因素都会导致贸易增长低于预期。数据显示，2021年全球贸易增幅必须达到约20%，才能重回疫情前的增长轨道。