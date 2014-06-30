葡萄牙目前中国移民总数为18,637人 增长第一多

哈通社阿斯塔纳电，据欧浪网援引葡萄牙《新闻周刊》报道，根据葡萄牙边境管理局（SEF）公布的一份报告，在葡萄牙的中国居民人数2013年增长了6.8%，成为最大的移民增长国。

该报告说，到2013年底共有18,637名中国公民居住在葡萄牙，超过了几内亚比绍的居民人数（较2012年增长0.5%，总计有17,846名居民）。 该报告发布是为了纪念边境管理局成立38年，显示了中国移民和几内亚比绍移民实际上是2013年唯一出现移民人数增长的两大群体，去年葡萄牙移民总数减少了3.8%，总计有401,320名移民获得有效居留许可。 移民的减少主要是由于葡萄牙的巴西移民减少（减少13,502人），该报告总结到，"当前的经济衰退对劳工市场的影响改变了人口迁徙流动，因此申请葡萄牙国籍的移民减少。" 与此同时，巴西移民社区仍然是葡萄牙最大的外国移民社区，总计有92,120名巴西移民，其次是佛得角（42,401人），乌克兰（41,091人），罗马尼亚（34,204人），安哥拉（20,177人），除了上述的中国和几内亚比绍移民，还有16,471名英国居民。 该报告还强调指出，葡语国家的移民都出现了减少的趋势，其中巴西移民减少最为显著，达到23%，而佛得角移民也减少10.6%，安哥拉移民减少5%。总体而言，葡萄牙签发的居留许可减少了13.7%。 SEF当局的报告也详细地说明，2013年共有30,130份加入葡萄牙国籍的申请，主要是来自葡语国家和乌克兰，按年比较增长了1.4%，有27,771人获得批准成为新公民，而982人申请被拒。 作为一则相关新闻，葡萄牙去年共签发了476份黄金签证，相应地吸引投资金额为3.045亿欧元。 报告还说，共有1,116份特殊居留签证的申请，其中476份是申请居留，563份是黄金签证持有人提交的家庭成员签证申请。 在这些签证申请中，共有9份被拒，其中新签证有4份，家庭签证有5份。 大多数的申请人都来自中国，占大约80%的比例，其余的来自其他国家的申请占少数，例如，巴西占3%，安哥拉占2%，南非占2%。 黄金签证计划拉动了在里斯本，塞图巴尔，阿尔加维和马德拉的房产投资，带来了2.7亿欧元资本流入，其中资本投资为3420万欧元。