中国钢铁和煤炭领域将裁员180万人

哈通社阿斯塔纳2月29日电 据中国媒体报道，中国人力资源社会保障部部长尹蔚民今天（29日）在新闻发布会上表示，钢铁和煤炭两个行业化解产能过剩大约共涉及到180万职工的分流安置，煤炭系统是130万人，钢铁系统是50万人。

去产能是去年年末中国中央经济会议确定的五大主要任务之一。2016年，化解过剩产能是供给侧结构性改革的首要任务。

中国国务院常务会议1月时明确，在近几年淘汰落后钢铁产能9000 多万吨的基础上，再压减粗钢产能1至 1.5亿吨。由于目前我国粗钢产能接近12亿吨，初步估算压减 1-1.5亿吨产能相当于去产能8-12%。

同时，国家发改委等部门在就煤炭去产能征求意见中提出，未来三年，中国将关闭4300家煤矿，三年淘汰7亿吨煤炭产能; 国务院日前印发的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》明确要利用3-5年退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右，基本实现供需平衡。

在化解过剩产能的过程中，做好职工的安置一直是政府和市场关心的焦点。

1月7日，国务院总理李克强表态，钢铁煤炭是重要基础性行业，以壮士断腕的勇气化解过剩产能。要加大财税支持，中央对地方予以补助，资金主要用于人员安置。

中国财政部副部长朱光耀称，国务院总理李克强向美国财长杰克卢表示，中国将适当地处理失业问题，为解决钢铁和煤炭行业的失业问题提供1000亿元人民币基金。

据中金预计，未来2至3年，若产能过剩最严重的行业--钢铁、煤炭开采、水泥、造船业、炼铝和平板玻璃减产30%，将造成裁员300万人。相当于城镇就业的0.3%，小幅推升失业率。

华创证券此前预计，未来2-3年钢铁和煤炭行业的去产能将带来约100万人的失业，平均每年将提高失业率 0.2个百分点，远低于1998-2002年的2200万人失业。由此可见去产能对就业的影响有限，不会带来显著的经济和社会问题。