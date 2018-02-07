哈中两国双边贸易额达180亿美元

哈通社/阿斯塔纳/2月7日 - 中国驻阿拉木图总领事馆总领事张伟表示，2017年哈萨克斯坦与中国双边贸易额达到了180亿美元。

在总结两国2017年的合作时，中国外交官表示，两国之间的交流合作取得了可喜的成就。



"无论对哈萨克斯坦还是中国而言，2017年都是丰收之年。去年，我们共同庆祝了两国建交25周年。哈萨克斯坦成功举办了大冬会，而中国派出了有史以来最庞大的代表团参加了这一赛事。根据中国方面的统计，2017年哈中两国双边贸易额达到了180亿美元，较2016年同期增37.4%。"张伟说。



张伟同时指出，哈中两国联合项目中，有半数左右将在阿拉木图总领事馆管辖的领事区内开展。



"阿拉木图总领事馆领事区涵盖四个州和一个直辖市。分别是：东哈州、阿拉木图州、江布尔州、南哈州和阿拉木图市。在工业化计划框架下，哈中两国将落实总额近270亿坚戈的51个合作项目，其中半数属于这一辖区。"他说。



总领事表示，每年有超过7亿人次的中国游客前往世界各地旅游。



"2017年中国共有1.29亿人出境旅游，预计未来我国出境游客人数将达到7亿人次/年。对于哈萨克斯坦而言，这是发展旅游业的好机会，哈萨克斯坦可称为中亚的旅游枢纽。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】