最新统计：哈萨克斯坦人口增至1827万

哈通社/阿斯塔纳/8月14日-据国家经济部统计委员会消息，截止2018年5月1日的统计数据显示，哈萨克斯坦全国人口总数为1827.24万，较去年同期增长1.3%（23.8万人）。

其中，城市居民占57.6%（1052.81万人），农村居民占42.4%（774.33万人）。



此外，2018年上半年，我国共有1626名未满1岁的儿童死亡（去年同期为1605人），新生儿死亡率为0.844%。其中，因早产死亡的新生儿为782人（去年为793人），因先天性畸形死亡的新生儿为328人，因呼吸系统疾病死亡的新生儿为124人，其它原因死亡的新生儿为73人。



报告期内，在哈萨克斯坦获得居留许可的外国人数人数较2017年下降26.5%，移民人数增长14%。主要的人口流动发生在独联体国家之间。自独联体进入哈国和自哈国前往独联体国家的人数分别占其中的77.2%和89.7%。



而国内流动人口同比下降15%，其中，流动人口顺差最大的地区包括：奇姆肯特市（43493人）、阿拉木图市（16943人）、阿斯塔纳市（5073人）、曼格斯套州（601人）和阿特劳州（34人）。



【编译：达娜】