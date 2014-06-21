埃及法院确认183穆斯林支持者死刑

哈通社阿斯塔纳电, 据BBC报道,.埃及律师表示，该国明亚市法院法院已经确认判处183名穆斯林兄弟会支持者死刑，他们被指与2013年一起袭击警察局的案件有关。

有关案件的审讯今年4月进行，共涉及683名被告，当时位于埃及中部明亚省的明亚市法院一名法官已经作出裁决，判处所有被告死刑。 而在周六的最新判决中，除了183人仍维持死刑判决外，还有4名被告被判15至25年的监禁，至于其它被告则无罪释放。 被判死刑的被告当中，包括穆斯林兄弟会的最高领袖巴迪亚。有报道说，有关被告将对这一判决作出上诉。 今年3月，明亚市法院也曾经判处529多名前总统穆尔西的支持者死刑，但法官后来又把其中492人改判，多数人被改判为无期徒刑。 国际反对声音 这两起案件快速结案宣判，曾引起了多个国际人权组织和联合国的严厉批评。 总部设在纽约的组织人权观察称，两起案件只分别用了数小时审理，法官还阻止律师陈词。 埃及军方在2013年7月推翻了来自穆斯林兄弟会的前总统穆尔西领导的民选政府，此前埃及曾经发生一系列大规模抗议示威。 自此之后，伊斯兰人士一直受到埃及当局的强硬镇压，由军方扶植的埃及现政府自去年12月以来已经对至少1000名反政府人士作出各种判决。