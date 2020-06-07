全国新增183例新冠肺炎确诊病例

哈通社/努尔苏丹/6月7日-- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz消息，过去24小时，全国新冠肺炎（COVID-19）新增确诊病例183例，单日增幅1.5%。

此外，昨日全国232个新冠肺炎确诊患者治愈出院，1人死亡。

截至发稿前，全国新冠肺炎累计确诊患者12694人，其中7135人康复出院，53人病逝。

6日各地区新增病例数量（增幅）如下：

努尔苏丹市 - 38(1.6 %)

阿拉木图市 - 29(1.0%)

卡拉干达州 -24 (2.2%)

西哈州 -21 (2.7%)

巴甫洛达尔州 - 15 (6.2%)

阿克托别州 - 13 (3.4%)

奇姆肯特市 -10 (1.1%)

东哈州 - 8 (4. 5%)

阿特劳州 - 6 (0.5 %)

克孜勒奥尔达州 - 5 (1.1%)

阿拉木图州 - 4 (0.9%)

突厥斯坦州 - 3 (0.8%)

库斯塔奈州 - 2 (1.0%)

曼格斯套州 - 2(0.6%)

江布尔州 - 2(0.5%)

阿克莫拉州 -1 (0.6%)

【编译：阿依波塔】