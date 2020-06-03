吉尔吉斯斯坦新冠累计确诊病例达1871例

哈通社/比什凯克/6月3日 —— 据卡巴尔通讯社中文网消息，吉尔吉斯斯坦卫生部副部长乌先巴耶夫3日在政府例行记者会上表示，过去24小时，吉新增26例新冠肺炎确诊病例，46例康复病例，3例死亡病例。

截至当地时间3日上午10时，吉累计新冠肺炎确诊病例1871例，治愈病例1265例，死亡病例20例。

据他称，新增确诊病例分别来自比什凯克市（16例）、奥什州（1例）、纳伦州（7例）、贾拉拉巴德州（1例）和巴特肯州（1例），其中15人系境外输入性病例，4人的感染原因暂未确定，另外7人系新冠肺炎接触者。

在政府例行记者会上，乌先巴耶夫对新增3例死亡病例做出如下通报：

第1例死亡病例系59岁的奥什州结核病医生，曾与确诊病患有过密切接触。该名患者有双侧肺炎、冠心病和糖尿病多种疾病，病情危重，最终救治无效死亡。

第2例死亡病例系55岁的奥什州居民，是一名长途汽车司机。自5月25日起开始出现新冠肺炎并发症，随后发展为多器官衰竭，最终医治无效死亡。

第3名患者系84岁的纳伦州居民，是新冠肺炎接触者，患有缺血性中风、高血压和肾功能衰竭多种疾病。自5月9日起开始接受治疗，5月25日后病情恶化，随后转入重症监护室，最终医治无效死亡。

目前仍有586人在医院接受治疗，其中重症病例12例，追踪到确诊患者的接触者7713人，2380人尚在接受集中隔离。

截至目前，吉国累计新冠肺炎确诊病例分布如下：比什凯克市603例，楚河州252例，伊塞克湖州14例，纳伦州381例，奥什州427例（含奥什市），巴特肯州32例，贾拉拉巴德州162例，塔拉斯州0例。