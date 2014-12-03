埃及再判188名穆尔西支持者死刑

哈通社阿斯塔纳12月3日电，据新华网消息，埃及吉萨刑事法院２日晚判处１８８名前总统穆尔西支持者死刑，他们被控去年参与一起暴力冲击警局致人死亡的事件。

法庭宣布，上述被告在去年８月１４日对位于首都开罗基尔达塞区一家警局实施了暴力冲击，造成包括局长在内的１０余名警察死亡。检方调查后称，穆斯林兄弟会（穆兄会）下属的自由与正义党一名官员策划了这起暴力活动，参与者犯有蓄意谋杀、损毁公共设施、携带枪支弹药等数项罪行。

在将判决书提交给宗教领袖穆夫提以征询其意见后，法院将于下月２４日再次开庭宣判。目前，被告中除１４３名在押人员外，仍有４５人在逃。

埃及地方法院曾于今年３月和４月以暴力冲击警局、谋杀警察等罪名分别判处５２９名、６８３名穆兄会成员及其支持者死刑，其中包括穆兄会最高决策机构指导局前主席穆罕默德•巴迪亚。

在征询穆夫提意见后，６８３名被告中的１８３人被维持原判，另有４人由死刑减为无期徒刑，其余４９６人被无罪释放；在另一起案件中，５２９名被告中有３７人被维持死刑判决，其余４９２人改判终身监禁。

自今年３月起，埃及明亚、盖勒尤卜、开罗等省份的地方法院陆续对数千名穆兄会和穆尔西支持者进行审判。此案无论从受审人数还是判决严厉程度上，都堪称埃及历史上最大规模的案件。

自去年７月埃及军方罢黜了出身穆兄会的前总统穆尔西以来，穆尔西支持者不断发起抗议示威活动，埃及政局陷入动荡。８月１４日，埃及警方对两处穆尔西支持者示威营地进行清场，引发穆尔西支持者在全国各地掀起暴力示威活动并与警方发生冲突，上千人在冲突中死亡。随后，警方对涉嫌煽动暴力的穆兄会成员及支持者进行了大规模抓捕。去年１２月２５日，埃及过渡政府将穆兄会定性为恐怖主义集团。