湖人涉种族歧视遭起诉 18年雇员索赔百万美元

哈通社阿斯塔纳电，据环球网消息，洛杉矶媒体报道，湖人被一名为球队工作了18年的雇员起诉。原因是，这个名叫冈萨雷斯的播音员认为自己在湖人队受到了种族歧视，并索赔100万美元。

冈萨雷斯现年53岁，他生于墨西哥，如今获得了美国公民的身份。在湖人队，冈萨雷斯是一名西班牙语的播音员，他从1996年起就为球队工作。冈萨雷斯认为，由于自己是墨西哥裔美国人，导致他长期受到不公正待遇，一纸诉状将湖人告上了法庭。 在法庭文件中，冈萨雷斯强调，相比于英国裔美国人，他在湖人队的工资待遇、工作时间以及其他就业条款，都相对不利。此外，在每场比赛中，冈萨雷斯和他搭档曼迪拉的名字都会被湖人队忽略，没有出现在比赛赛前的大屏幕上。 冈萨雷斯还表示，在2000年湖人夺得总冠军，球队几乎向所有的工作人员包括播音组的雇员，都免费颁发了价值6000美元的总冠军纪念戒指。但唯有冈萨雷斯和曼迪拉，需要支付3000美元，才能得到戒指。 此外，冈萨雷斯还控告湖人没有给他家属应有的待遇，在2003年之前都没有给他免费季票以及停车位，也没有邀请他参加在纽约或者是新泽西进行的NBA(微博)年度会议。冈萨雷斯还申请希望能随球队去客场，但17年来这个要求一直没有得到满足，除非碰到特殊情况。 值得一提的是，冈萨雷斯特意指出，在超过17年为湖人工作的时间里，他从来没有得到一对一采访科比的机会。所有种种，让冈萨雷斯觉得自己受到了歧视，将湖人以及他们的转播方一起告上了法庭，索赔百万美元。