因向奥巴马等人邮寄蓖麻毒 德克萨斯女演员被判监禁18年

哈通社阿斯塔纳电，据《今日美国》报道，法官下令，36岁的香农•理查森（Shannon Guess Richardson）因为去年12月为减去开发、生产、持有并转让可用作武器的生物剂一项罪名而达成认罪减刑协议，还要交出36.7万美元的赔偿金。她是从网上购买蓖麻籽作为原料。

她被一个联邦大陪审团起诉之后，联邦调查局（FBI）2013年6月逮捕她。她7月在狱中生孩子。

理查森在2013年5月从新波士顿镇（New Boston）家中寄出三封有毒信件，然后开车到路易斯安那州施勒弗港（Shreveport）警方报案，暗示和她疏远的丈夫投毒。她后来告诉FBI说，因为安全措施，她估计那些信件不会开封。

她在给奥巴马的信中说，"这封信里的东西和我从商店为总统您所准备的东西无法相比。......你要收走我的枪支，就必须杀了我和我的家人。任何人要想进我的房子，都会当面被射。"

那名达拉斯选美皇后曾经在"吸血鬼日记"（The Vampire Diaries）、"活死人"（The Walking Dead）、"富兰克林和巴什"（ Franklin & Bash）等影视连续剧中扮演小角色。

星期三联邦法官施耐德（Michael Schneider）宣判之前，理查森表示道歉，说自己从来没有打算伤害任何人，并声称自己热爱国家和尊重总统。

施耐德说，理查德的行动将很多生命置于危险之中，威胁政府最高层的公共官员。虽然被告声称没有伤害任何人的意图，但她的行动却可能产生严重后果。