苏格兰18岁男子参加冰桶挑战赛意外死亡

哈通社阿斯塔纳8月26日电，苏格兰18岁男子卡梅伦•兰卡斯特日前参加冰桶挑战赛时死亡，其遗体在一个被水淹没的采石场中被发现。

兰卡斯特于当地时间24日下午5点在因弗基辛附近的佩雷斯顿山采石场失踪，苏格兰警察局、消防队以及救护车服务机构的急救人员都前往该地区搜救，4个小时后，兰卡斯特的遗体被在水下发现。





尽管兰卡斯特的具体死因还不清楚，但当地人称，许多年轻人让自己变成"墓石"投入采石场水中，这种新式"冰桶挑战赛"在当地十分流行。通常情况下，参加者被冰冷的水淋身为慈善筹款。

当地议员埃利斯•麦克加里说："有传闻和推测称，兰卡斯特的死亡与冰桶挑战赛有关。许多孩子从采石场的悬崖上向水中跳，他们总是这样做，但这种趋势最近似乎因冰桶挑战赛而更为流行。现在兰卡斯特的死因还未证实，但我们认为他的死可能与冰桶挑战赛有关。我看过其他人的跳水视频，这种活动可能致人死亡。"

冰桶挑战赛始于为运动神经元病筹资，至今已经有数千人参加，包括"辣妹"维多利亚•贝克汉姆、美国前总统小布什、C罗、内马尔、梅西等人。但许多批评人士称，大多数参加者只是参加挑战赛而未捐款。