中国山东食品厂大火致18人死亡

哈通社阿斯塔纳11月17日电,据外媒报道,中国山东寿光市一家食品加工厂发生火灾，至今造成18人死亡、13人受伤。

事发工厂位于潍坊寿光市裴岭村。据官方新华社报道，有关工厂的胡萝卜包装车间星期天（11月16日）晚起火；山东媒体报道，消防人员至星期一（17日）凌晨仍在现场搜索，数十辆消防救援车辆与挖掘机等候命。 电视画面显示，着火车间基本被烧塌；附近餐馆的目击者称，事发时身处火场数百米外仍能看见"吓人"火势，在场用膳的工人纷纷撤离。 据报道，当局正调查事故原因，警方已控制涉事企业负责人。 山东广播电视台旗下齐鲁网报道，事发企业是龙源食品有限公司，工厂建于1998年，占地1.5万平方米，生产能力5万吨，建有容积1000吨保鲜恒温库十座，加工车间12个。 报道还说，据企业网站所称，龙源食品公司驻地裴岭村被称作中国胡萝卜第一镇。 中国最近一次伤亡最严重的工厂大火发生在2013年6月3日。位于吉林德惠市米沙子镇的宝源丰禽业公司一个车间发生爆炸及大火，造成121人死亡，76人受伤。 同年11月22日，中国石化位于山东青岛的东黄输油管道因泄漏发生爆炸，造成62人死亡，136人受伤。