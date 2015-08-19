哈萨克斯坦青年穷游18国 赞中国人最好客

哈通社阿拉木图8月19日电（记者古丽米拉•果斯曼阿利）分文不带游历了18个国家的21岁哈萨克斯坦青年谢尔盖•伯恩达仁科，在经历了572天的旅程后平安回到了家乡哈萨克斯坦。通过搭便车的方式，他完成了这次在中国和东南亚国家的旅行。

谢尔盖第一次尝试用这种方式旅行，是在他19岁那年。

谢尔盖说，步行游遍全世界的念头是在自己从市中心走回家时突然产生的。"当时我从市中心的商场步行回家，走了可能有30公里吧。我突然就冒出了一个想法，‘搞不好我能走的更远？'于是我就开始了第一次说走就走的旅程。当然除了步行，我也会搭便车。首次旅行我选择了前往俄罗斯，游历了几乎全部的俄罗斯城市。之后我又去了吉尔吉斯、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦白俄罗斯、乌克兰等独联体国家。在那之后，我决定走的更远些，便去了阿塞拜疆、土耳其、格鲁吉亚、摩尔多瓦、蒙古等国。" 在漫漫旅途当中，这位旅者经历了各种各样的故事。有一次他饿着肚子前行时，曾意外的发现了一袋子钱；也有几次，在野外险些被猛兽当成晚餐。 今年，谢尔盖决定闯一闯中国和东南亚各国。他首先前往中国，之后去了老挝、柬埔寨和斯里兰卡。不过这次，谢尔盖在旅途中吃了不少苦头。 "斯里兰卡是个很贫穷的国家，并且习惯了接待有钱的旅客。在斯里兰卡的时候，没有钱什么都办不成，所以我基本是饥一顿饱一顿的，晚上就睡在室外。由于签证到期，我还在那里滞留了2个月的时间。大多数时候我都是步行前往目的地，那里的人对于‘搭便车'没有任何概念。"谢尔盖说。 谢尔盖曾打算从斯里兰卡飞往马尔代夫，但由于没能挣够买机票的钱，最终只好选择回国。他尝试同哈萨克斯坦驻印度大使馆联系，并向他们解释了自己的情况。使馆工作人员告诉他，无法为他提供回国的机票。最终谢尔盖只能继续滞留在斯里兰卡，并度过了自己21岁的生日。 在这个宗教和语言都完全与家乡不同的国家，谢尔盖几乎没有吃过一顿饱饭。"整整7个月，我只能以当地的主食--米饭为生。那段时间，我真是太想念肉啦。那里的蔬菜也毫无滋味，味同嚼蜡。在独联体国家旅行从来没有遇到过这种困境。"他说。 谢尔盖认为，在东亚和南亚国家当中，中国人是最好客的。在他游历中国各地的26天里，几乎都能找到可以免费借宿的地方。跟中国人交流也很有趣，他是通过手机上的翻译软件和他们聊天的。 "有一位中国朋友还资助了我200元，差不多是32美元吧。到了老挝以后，一位当地的女士帮我把这些钱换成了8万多当地货币。后来我才知道，我被她骗了，这些钱其实只值8美元而已，一下子就让我困窘不少。因为办理签证需要至少30美元，好在老挝边境管理处有一位曾经在莫斯科留学的工作人员，他帮助我付清了签证费用。"他说。 当记者询问谢尔盖，家人是否支持他的旅程，会不会对他的安全感到担忧时，谢尔盖说："母亲从来不在乎我的存在，所以我选择了四海为家。" 对于这位瘦弱的小伙子，如何背着35公斤的行李走遍了世界，记者感到十分惊讶。 谢尔盖说："我没有钱、没有家、没有亲人，唯一支持我继续走下去的动力，可能就是背包上的这面哈萨克斯坦国旗吧。我希望能让世界各地的人都看到这面国旗，了解哈萨克斯坦这个国家。" 谢尔盖还表示，如果能找到人愿意资助他的旅程，他打算近期前往非洲。肯尼亚、坦桑尼亚、莫桑比克、赞比亚和纳米比亚等国是他下一步计划游历的目标。（编译：塔尔）