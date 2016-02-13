世界卫生组织：寨卡病毒疫苗问世至少要18个月

哈通社阿斯塔纳2月13日电 2016年2月12日 世界卫生组织的专家今天表示，寨卡病毒的传播和与之相关的小头畸形病症依然牵动着整个世界的注意力，但预防寨卡病毒的疫苗的面世至少还需要18个月的时间。

世界卫生组织表示，该组织已在物色寨卡病毒可能的疫苗制造商。迄今为止，该组织发现大约有15个药品制造商或诊疗机构正在试图攻克寨卡病毒疫苗这一难关。其中美国和印度的两家机构在这一领域的工作似乎处于领先位置。



卫生组织官员基尔尼表示，疫苗真正面世还需要等待很长的一段时间。她指出，目前实验阶段还处在一个非常基本的水平，在进入下一阶段之前，在扩大生产、毒性实验、效力和免疫原性水平方面还有许多工作要做。这也就是为什么我们估计最快大规模检验功效的时间还要等待差不多18个月的时间。



寨卡病毒疫苗可以分为两种：一是所谓的"减毒活疫苗"二是"灭活疫苗"，第二种疫苗最有可能投入使用，因为后者对于怀孕妇女构成的风险最小。



世卫组织表示，目前该组织所从事的另一项主要任务是找到诊断是否感染寨卡病毒的方法。而这一工作所需要的时间则相对较短，大概需要几个星期的时间。



与此同时，世界卫生组织12日就旅行者在防范寨卡病毒方面提出建议。建议指出，旅行者应当不断了解寨卡病毒和其它蚊媒疾病情况，如存有疑虑，请向当地卫生和旅行部门问询。为避免罹患寨卡病毒和其它蚊媒疾病，人人都应采取预防措施。孕妇或者计划怀孕的妇女应当遵循建议，若前往已经出现寨卡病毒疫情的地区旅行，也可向其居住地卫生部门问询。



世卫组织表示，作为一项预防性措施，有些国家政府可能会根据自己对已有证据和当地危险因素的评判，对其本国民众提出公共卫生和旅行建议。但根据现有证据，世卫组织并不建议针对寨卡病毒病采取任何旅行或贸易限制措施。