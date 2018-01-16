阿斯塔纳世博会实践项目亮相第18届世界未来能源峰会

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 -- 哈萨克斯坦代表团16日出席阿联酋首都阿布扎比举行的2018世界未来能源峰会。

消息称，阿联酋首都阿布扎比市正在举行第18届世界未来能源峰会暨展览会，活动将于本月18日结束。每年举办一次的世界未来能源峰会吸引了2.6万人、20个国家馆及650个公司参展项目。哈萨克斯坦能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫和阿斯塔纳世博会运营公司执行主席叶尔波勒•硕尔玛诺夫出席本次峰会。哈萨克斯坦国家馆在阿斯塔纳世博会运营公司组织下参加了本次峰会暨展览会，国家馆总面积达195平方米。



"哈萨克斯坦国家馆中主要展出了"数字哈萨克斯坦"国家规划、阿斯塔纳国际金融中心以及可再生能源和物流运输基础设施等领域的多个大型项目。 " 硕尔玛诺夫说。



据了解，阿斯塔纳世博会运营公司每年都会参与世界未来能源峰会。对于哈萨克斯坦来说，这是一个讨论可再生能源领域相关问题的共同平台，对于吸引外资也具有重要的意义。



据悉，参与者可在博览会中了解到能源领域最新趋势以及创新项目。此外，峰会框架下，还将举行有关讨论可再生能源领域的国际可再生能源机构会议和阿布扎比可持续发展周。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】