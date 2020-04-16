卡拉干达州18日开始实施隔离限行措施

哈通社/努尔苏丹/4月16日 – 从4月18日0时起，哈萨克斯坦卡拉干达州将开始实施强化的隔离限行措施。

卡拉干达州首席卫生医师哈纳特·阿斯卡尔洛夫称，公众对社交限制建议的轻视导致了新冠病毒在人群中的蔓延。他希望居民们能够理解和遵守相关的隔离措施，因为这些措施的根本目的是阻断病毒的传播，以保护公众健康。

新的隔离限行措施将于18日0时开始，在全州所有城市生效。该措施将在国家紧急状态期间实行。

限行措施开始实施后，隔离区域内晚间22时至早晨5时期间将限制社会车辆的通行。

限行措施框架下，该州铁米尔套市将全面禁止私人车辆的通行（运送必须的食品和药品的车辆除外）。

州政府的通报指出，18日开始，全州所有城市和居民点必须严格限制公众出行，但以下情况下例外：

1.受到许可的组织、部门员工前往工作场所和从工作场所返回住处；

2.商店和药店周边1.5公里范围内的居民前往其所在地购买食品、药品及医疗用品；

3.在住处半径500米范围内遛狗；

4.办理银行业务；

5.紧急情况下前往医疗机构。

65岁以上人士非必要情况下建议不要出门。

所有食品商店必须在每日22时之后停止营业。

此外，各个城市街道、公共场所将开展全面消毒检疫，各类型机构转入线上或居家办公模式。

停止举办宗教活动，或转为在线上方式开展相关的宗教仪式等。

截至目前，卡拉干达州确诊的新冠肺炎患者人数为82人。

【编译：木合塔尔·木拉提】