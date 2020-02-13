新冠肺炎19：中国湖北省一日内新增确诊病例1.4万余人

哈通社/北京/2月13日 – 处于此次新型冠状病毒感染的肺炎（COVID-19）疫情中心地带的中国中部省份湖北12日新增确诊感染病例14840人。

根据湖北省卫生健康委员会官网发布的数据，截至2月12日24:00时，新增确诊病例14840人，累计确诊新冠肺炎病例48206例。

全省累计治愈出院3441例。全省累计病亡1310例。

目前仍在院治疗33693例，其中：重症5647例、危重症1437例。

现有疑似病例9028人，当日排除3317人，集中隔离6126人。

累计追踪密切接触者158377人，尚在接受医学观察77308人。

对于为何突然增加如此大量的确诊病例的疑问，湖北官方解释称，这是因为随着对新型冠状病毒肺炎认识的深入和诊疗经验的积累，针对湖北省疫情特点在病例诊断分类中增加了«临床诊断»，将临床诊断病例数纳入确诊病例数进行公布。

根据中国丁香医生网站提供的实时数据，截至2020年2月13日 08:53 时，中国全国范围内累计确诊人数已达59883人，现存确诊人数52588人，治愈5928人，死亡1367人。

除中国外，全球共有24个国家报告出现了确诊病例。

截至13日08:00时，全球累计确诊人数60328人，现存确诊人数52980人，累计死亡1368人。

【编译：木合塔尔·木拉提】