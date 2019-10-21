哈萨克斯坦每一名医生需为1900名患者提供医疗服务

哈通社/努尔苏丹/10月21日 – 在今天举行的参议院会议政府时段上，哈萨克斯坦卫生部部长耶勒詹•比尔塔诺夫表示，通过吸引高校人才加入医疗行业的相关政策，国内医疗领域人员短缺情况得到了一定程度的缓解。

据其介绍，目前，2019~2020年初级卫生保健发展计划正在实施当中。

“今年新增设了1300个医疗服务站，平均每个服务站的登记人口为1658人。但由于人员的短缺，以及医生需要完成一些额外任务的原因，实际上每名医生需要为至少1900名患者提供医疗服务。”他说。

部长表示，通过吸引高校人才进入医疗领域的相关政策，今年有900多名新的医生入职。

“通过数字化工作，医院的患者排队问题减少了30%。随着非急救任务改由医疗服务站负责后，紧急救护人员的出动频率也在一年内得以减少25%。共有46.2万人参加了疾病管控计划，结果显示，参加这一计划的患者住院比例下降了2.5倍。”他说。

部长表示，至2022年，包括公私合营机构在内，将新增595家提供初级卫生保健服务的设施。

这将进一步提升国内初级医疗保健工作的覆盖面和有效性。