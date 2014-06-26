朝鲜向东海发射三枚短程飞行物 射程约190公里

哈通社阿斯塔纳6月26日电，据韩联社援引韩国联合参谋本部（以下简称"联参"）26日消息，朝鲜于当天下午5时许从朝鲜东部城市元山一带向东海发射了三枚短程飞行物。

联参一位相关负责人表示，朝鲜从当天下午5时开始从元山北部地区向东北方向海域发射了三枚短程飞行物。这些飞行物的飞行距离约为190公里。目前韩方在分析飞行物的种类和朝方意图。军方针对朝鲜发射更多飞行物的可能性，加强监视，采取了必要措施。

该负责人还说，三枚飞行物与目前韩军掌握的朝鲜各类飞行物数据均不相符，不过从飞行速度和高度来看，最为相近的是被称作"KN-09"的300毫米口径新型火箭炮。以往的300毫米口径火箭炮射程达150-160公里。

据悉，三枚飞行物的飞行速度、高度、轨迹与朝鲜拥有的飞毛腿导弹或KN-02导弹均有不同。倘若确为300毫米口径火箭炮，意味着朝鲜有能力从开城一带利用大口径火箭炮打击韩国陆海空军三军本部所在的鸡龙台。

据了解，朝鲜当天发射前没有提前发出预告或航行警报。这是朝鲜今年第十次发射飞行物，最近一次是于3月底向东海发射2枚"芦洞"导弹。从2月21日至3月26日，朝鲜共发射了90枚中程和短程飞行物，其中包括300毫米口径新型火箭炮、飞毛腿导弹、"芦洞"导弹，以及"蛙式"火箭。