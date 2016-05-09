俄罗斯庆祝1941-1945年伟大卫国战争胜利71周年

哈通社阿斯塔纳5月9日电 据俄罗斯卫星网消息，5月9日俄罗斯庆祝1941-1945年伟大卫国战争胜利71周年。

5月9日莫斯科、圣彼得堡和俄罗斯所有地区都将举行表彰老战士活动、向烈士纪念碑敬献花圈以及传统的阅兵式，参加阅兵式的有伟大卫国战争时期使用的技术设备，包括立下赫赫战功的传奇坦克Т-34-85，还有最现代化的武器。

参加莫斯科红场阅兵的将有1万多名军人，1000多件武器和军事技术设备，71架飞机，包括参加俄罗斯空天军在叙利亚行动的战斗机。

俄罗斯所有地区还将举行"不朽军团"行动，这项活动2012年在托木斯克发起，数年间发展成俄罗斯全国活动。"不朽军团"是一项社会活动，人们举着曾经参加伟大卫国战争的亲属照片进行游行。2015年全国约1200万人参加"不朽军团"游行。

摩托车手和汽车司机将在胜利日驶过苏军取得军事荣耀的地方。俄罗斯"夜狼"摩托车俱乐部连续第二年举行纪念胜利的最大活动。数十名"胜利的道路通往柏林" 摩托车之旅参与者4月底从莫斯科出发。摩托车手的路线穿越白俄罗斯、捷克、奥地利、斯洛伐克、德国，摩托车之旅将在柏林结束。

俄罗斯纪念胜利日的节日活动通常以燃放礼花告终。