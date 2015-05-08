中俄同意投资197亿美元建莫斯科喀山高铁

哈通社阿斯塔纳5月8日电 据BBC报道，俄罗斯交通部长索科洛夫周五（8日）表示，俄罗斯和中国将投资10000亿卢布（197亿美元）建设莫斯科-喀山高铁项目。

中国国家主席习近平周五（8日）抵达莫斯科，开始俄罗斯访问行程，并将出席即将举行的俄罗斯纪念卫国战争胜利70周年庆典。 根据协议，"莫斯科-喀山"线计划2020年完工，这条铁路与中国大力推动的"一带一路"计划有关。 去年10月，在中国国务院总理李克强和俄国总理梅德韦杰夫共同主持的"中俄总理第19次定期会晤"中，双方代表签署了高铁发展合作备忘录。 根据协议，中俄双方将合作致力建设欧亚高速运输走廊，以完成"莫斯科-北京"高铁通车为最终目标。其中，全长770公里的"莫斯科-喀山"线就是优先项目。 普京和习近平签署了有关欧亚经济联盟和丝绸之路的声明。 两国领导人还签署协议，组建中俄租赁公司，旨在近三年将在中国和东南亚市场供应俄制苏霍伊超级喷气机-100(Sukhoi Superjet 100)。 普京还表示，两位领导人还讨论了联合能源项目，取得"实质性结果"。 两位领导人还签署联合声明，旨在俄罗斯主导的"欧亚经济联盟"与"丝绸之路经济带"之间开展合作。 目前，俄罗斯正在推进以俄罗斯，哈萨克斯坦和白俄罗斯关税同盟为基础形成的"欧亚经济联盟"建设。 普京称，俄罗斯欢迎中国企业参与北极大陆架项目，中国是俄罗斯最大贸易伙伴。 普京称与习近平还讨论了乌克兰局势问题。 双方还签署协议，分别为两国国有的俄罗斯直接投资基金(RDIF)和中国建设银行(CCB)将建立一个债务机制，藉此向俄罗斯借款人打开中国资金的大门。 俄罗斯直接投资基金（RDIF）总裁基里尔•德米特里耶夫周五（8日）表示，俄罗斯公司在今后3年可以获得最高达25亿美元的资金。 中国和俄罗斯已同意推出20亿美元的投资基金，用于发展两国的农业项目，同时还将在两国重要的农业带之间设立一个自由贸易区。 随着在斯诺登事件、叙利亚危机和乌克兰危机等一系列摩擦的发生，西方的制裁切断了俄罗斯在西方市场上融资途径，后者不得不加速"倒向中国"，俄罗斯企业对中国贷款的依赖也越来越深。