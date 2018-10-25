世界卫生组织197个成员国通过《阿斯塔纳宣言》

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 -- 世界卫生组织197个成员国10月25日在首都阿斯塔纳召开的2018年全球初级卫生保健会议上一致通过了《阿斯塔纳宣言》。

哈萨克斯坦卫生部代表阿依努尔·阿依夫汗诺娃说："今天在阿斯塔纳召开的会议是具有历史性的重要活动。1978年，尽管全球各国政治观点多种多样，不过还是签署通过了《阿拉木图宣言》。"

阿依夫汗诺娃表示，目前全球医疗卫生领域面临着一系列复杂的问题。

"以前很多人受到传染病的困扰。到了21世纪，很多人受到了慢性非传染病的困扰。虽然，人类平均寿命增加，但生活质量不断下降。目前，患有癌症和肿瘤的人数有所增长。虽然，科技技术不断发展，但是气候变化和环境污染对人类健康带来明显的危害。"她说。



阿依夫汗诺娃指出，《阿斯塔纳宣言》在解决这些问题具有重要作用。

"在日内瓦召开的会议上，各成员国对该宣言表示了全力支持，没有提出任何异议。今天的会议上，世界卫生组织197个成员国一致通过了《阿斯塔纳宣言》。"她说。

据悉，2018年全球初级卫生保健会议25日在首都阿斯塔纳举行。共有来自146个国家的医疗领域领导人和专业人员参加此次为期两天的国际会议。

参会的重要嘉宾包括：世界卫生组织总干事特沃德罗斯•阿达诺姆（Tedros Adhanom）、联合国儿童基金会执行董事亨里埃塔•福尔（Henrietta Fore）、世界卫生组织欧洲区域办事处主任亚克伯（Zsuzsanna Jakab）。

【编译：小穆】