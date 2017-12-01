1991年12月1日首次总统选举是如何举行的

哈通社/阿斯塔纳/12月1日 - 自1991年获得独立以来的每一天，对于哈萨克斯坦人民而言都是自豪而重要的，这一点无可否认。但在这些日子当中，1991年12月1日，有着与众不同的特殊历史意义。

这一天，是独立自主的哈萨克斯坦首次举行总统选举的历史性时刻。哈萨克斯坦人民第一次拥有了自由表达意愿，自主选择国家最高领导人的权力。也正是在这一天，哈萨克斯坦人民通过民主的选举，选举出了哈萨克斯坦首任总统--努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫。



1991年10月16日，哈萨克斯坦最高议会通过了总统选举法案，并正式宣布将首次总统选举明确在当年的12月1日。



当年的首次大选原有3名候选人参加选举。他们分别是：努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫、沃勒扎斯•苏莱曼诺夫和哈桑•霍加阿赫梅特。在临近选举前夕，沃勒扎斯•苏莱曼诺夫宣布其支持纳扎尔巴耶夫并决定退出选举，而哈桑•霍加阿赫梅特由于未能达到选举最低支持率要求，而被中选委取消了选举资格。







这使得纳扎尔巴耶夫成为了当时唯一的候选人。



值得一提的是，在1991年11月26日进行的全民调查中显示，89%的哈萨克斯坦公民均表示将选择支持纳扎尔巴耶夫。而沃勒扎斯•苏莱曼诺夫获得了2.5%的支持率。







投票结束后，中央选举委员会于12月5日公布了最终统计。



统计显示，全国9 961 242登记选民中共有8 788 726人参加投票，其中8 681 276人投票支持纳扎尔巴耶夫。



在高达98.78%的支持率下，纳扎尔巴耶夫众望所归，最终当选为哈萨克斯坦首任总统。



选举结束后，全国各地开始陆续发来了对总统的贺信。媒体上刊载了大量与之相关的内容。











1991年12月10日，纳扎尔巴耶夫总统正式宣誓就职。







【编译：木合塔尔·木拉提】