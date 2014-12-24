中国哈萨克老人19年捐助贫困户百万元物资

哈通社阿斯塔纳12月24日电，据人民网援引央广网报道，在中国新疆富蕴县克孜勒希勒克乡喀拉吉格特村，传诵着这样一段佳话：74岁的哈萨克族老人哈哈尔曼19年来心系贫困户，捐赠物资一百多万元，帮助贫困户建房、治病、就业、脱贫致富。

哈哈尔曼1940年出生于一个牧民家庭，中国改革开放后，哈哈尔曼依靠发展养殖业，过上了富裕日子，成为当地牧区致富的领头人。 喀拉吉格特村村民朱尔森别克•哈特然：1995年村里修建学校，哈哈尔曼捐赠了10只母羊，从那个时候开始，他做了很多好事。 邻居乌拉力别克妻子生病，本想留着给儿子娶媳妇的钱却用在了巨额医疗费上，哈哈尔曼知道后，马上捐助了2万元给乌拉力别克妻子看病，又拿出2万元帮他儿子娶了媳妇盖了房，还送给乌拉力别克家20只羊。 喀拉吉格特村村民乌拉力别克•克什吾拜：我们这个村比较偏远，村民有了大小病，手上没钱了，都不去银行，找哈哈尔曼，他肯定帮忙，他就像是我们的银行。 哈哈尔曼所在的喀拉吉格特村是个牧业村，村上靠低保维持生活的30户牧民，每家都得到过哈哈尔曼的帮助。 哈哈尔曼说：现在很多人都过上了富裕生活，但是有一部分人还是困难。只要自己有钱，看到别人有困难，就帮一把。

哈哈尔曼现在有7个儿女、5个孙子，日子过得无忧无虑，但他认为，互相尊重、互相帮助、互相谅解的良好家庭氛围更重要，作为家长要以身作则。 哈哈尔曼的儿媳妇哈尼亚•托合塔拜：公公教育我们，别人需要的时候一定要帮助他人，要跟每个人和睦相处。 喀拉吉格特村村民哈孜叶孜•阿合买提：哈哈尔曼做的好事，在我们村影响很大，也是我们学习的榜样。他的孩子也很好，他把自己助人为乐的好作风传给了后代。