加拿大总理19年来首次访美 宣布减少甲烷排放新承诺

哈通社阿斯塔纳3月13日电 据外媒报道，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）10日在华盛顿与奥巴马总统举行会晤，这是加拿大领导人19年来首次对美国进行正式访问。

奥巴马和特鲁多10日（周四）宣布减少甲烷排放的新承诺。甲烷会造成地球变暖，天然气中含有这种化学物质，其变暖效应约为二氧化碳的25倍，它可能从油气井和管道中泄漏出来。两位领导人在联合声明中承诺，两国将"在未来几十年中，在低碳全球经济领域发挥国际领导作用"。作为声明的一部分，美国官员表示，他们会立即开始推动新举措，监管现有石油和天然气设施排放的甲烷，不过在奥巴马任期结束之前完成这一工作的可能性不大。

"就导致地球变暖而言，甲烷的威力比二氧化碳的20倍都高，"国家环境保护局（Environmental Protection Agency）局长吉娜·麦卡锡（Gina McCarthy）说。"很明显，环保局是时候采取一些新的措施，监管石油和天然气行业现有的甲烷来源了。"

奥巴马和特鲁多还宣称，会采取新的合作保护北冰洋，同时关注生物多样性、原住民、基于科学作出决策，以及建立一个可持续的北冰洋经济。两个国家还承诺，要加速实施去年巴黎气候会议签署的协议。

尽管加拿大和美国是长期的盟友，但奥巴马抗击全球变暖的努力，却是与特鲁多之前的上一任总理史蒂芬·哈珀（Stephen Harper）产生分歧的一个重要原因。哈珀曾大力扩张加拿大的石油产业。但特鲁多去年的当选，传递出了加拿大政策转变的信号，这受到了白宫的欢迎。

据悉，两国领导人还就军事合作、打击恐怖主义、促进贸易及环境等议题进行了磋商。