19岁的烈士多斯波利以及他再也无法完成的梦想

哈通社阿斯塔纳6月9日电（记者肯杰凯•托克塔穆拉特克兹）今天，6月9日，是哈萨克斯坦全国哀悼日。

全哈萨克斯坦都在为6月5日恐怖袭击事件中遇难的4位平民，及与恐怖分子的战斗中牺牲的3位军人致哀。



在牺牲的3位军人当中，最年轻的烈士--多斯波利•叶尔肯别克吾勒•萨帕尔，今年刚刚年满19岁。







11年级毕业典礼时的多斯波利（左下第一人）



多斯波利1997年出生于哈萨克斯坦南哈州，父亲叶尔肯别克和母亲朱莉杜兹均为南哈州普通居民。



任何一个父亲和母亲，都会希望自己的儿子能够成长为一个坚毅、果敢和充满勇气的男子汉，多斯波利的父母也是如此。



自幼接受父母的严格教诲，多斯波利学习成绩优异、品行端正，颇受同学的尊敬和欢迎。



学生时代，他作为校仪仗队成员，经常身着制服参加各类公众活动。他的好友和同学都称，军人的制服与他十分相配，而他端正果敢的品行，也很符合一个军人应有的气质。







担任校仪仗队时的多斯波利（右一）



"我从来没有见到过他有过任何无理的举动，"多斯波利的中学同学加纳尔•巴伊霍扎耶娃说，"多斯波利的名字有着‘朋友'的含义，而他人如其名，是一个真正值得信赖的好朋友。他的为人是那么正直和稳重，我们常跟他说，他很有军人风度。"



或许正是这些经历，促使这位年轻人在完成了高中学业后，做出了入伍参军的决定。







多斯波利和同学合影



2015年，在他的父亲叶尔肯别克的见证下，多斯波利面向国旗和宪法，庄严宣誓，成为了一名共和国军人，并进入武装力量驻阿克托别第6555部队服役。



谁也想不到，仅仅一年之后，这位年轻的军人便会用自己的鲜血和生命来捍卫誓言。



2016年6月5日，一伙武装有猎枪的恐怖分子，劫持大巴冲击部队驻地，企图夺取驻地武器库中的枪支弹药。



在同恐怖分子的战斗中，年轻的共和国军人并没有退缩，由于多斯波利和其他军人的忠于职守，恐怖分子未能如愿以偿，最终在军警联合打击下被击溃和消灭。



但恐怖分子的罪恶子弹，也穿透了多斯波利的胸膛，并夺去了这位年轻人鲜活的生命。











多斯波利和乌莉扎



"他是那么善良和友好的人啊。"多斯波利的另一个同学乌莉扎•乌扎克巴依对记者说。



"对我而言，多斯波利一直是一个真挚的好友，有着与众不同的位置。他是那么的善良，从不吝惜对他人的帮助，对人总是那么热情......"乌莉扎悲痛的眼泪打断了自己的叙述，真挚的悲痛令人动容。



采访中，乌莉扎还告诉了记者一个其他人并不了解的消息。



乌莉扎说，多斯波利在运动场上充满了天赋，尤其是在马背上的天赋令人惊叹。



多斯波利一直有一个梦想：他希望在完成了军旅生涯之后，能够作为骑手加入哈萨克斯坦叼羊国家队，成为一名职业叼羊运动员，为民族体育竞技的发展贡献力量。



遗憾的是，这位年轻人对未来的所有梦想，都随着6月5日恐怖分子那罪恶的子弹，犹如流星般，坠落在了天边......







愿英灵安息！（编译：塔尔）