哈萨克斯坦目前同19个国家建立了双向免签政策

哈通社阿斯塔纳10月12日电 据投资和发展部消息，截止2016年9月27日，哈萨克斯坦共与19个国家和地区建立了双向免签政策。即持有哈萨克斯坦共和国护照的公民可免签证入境这19个国家和地区，而这19个国家和地区的公民也可以免签入境哈萨克斯坦。

19个双向免签国家和地区是：



1、阿塞拜疆（30天）



2、亚美尼亚（90天）



3、白俄罗斯（90天）



4、格鲁吉亚（90天）



5、摩尔多瓦（90天）



6、吉尔吉斯（90天）



7、俄罗斯（90天）



8、塔吉克斯坦（30天）



9、乌兹别克斯坦（30天）



10、乌克兰（90天）



11、塞尔维亚（30天）



12、土耳其（30天）



13、阿根廷（30天）



14、巴西（一年期内30天免签）



15、古巴（协议尚未正式生效）



16、厄瓜多尔（180天内30天免签）



17、中国香港（特别行政区）



18、蒙古（90天）



19、韩国（30天）



据悉，包括印度尼西亚在内，有9个国家向哈萨克斯坦开放了单向免签。



在这些国家当中，哈萨克斯坦公民在许可的时间范围内无需办理落地签证。



根据"世界经济论坛"公布的全球护照指数排行榜显示，持哈萨克斯坦护照可免签前往的国家总数为67个，除上述国家外，在其他国家需办理落地签证。



此外，根据哈萨克斯坦政府2015年6月26日批准的№483决议，至2017年12月31日为止，哈萨克斯坦向19个国家的公民实施单向免签政策，即这19个国家的公民可免签进入我国境内，并逗留15天。



此外，为推动哈萨克斯坦旅游业发展，吸引境外游客到哈萨克斯坦境内观光、旅游和消费，促进国内经济发展，投资和发展部计划从2017年1月1日起，与经济合作与发展组织35个成员国、阿联酋、马来西亚、新加坡和摩纳哥建立为期30天的双向免签政策。



据投资和发展部消息称，保加利亚、塞浦路斯、立陶宛、马耳他和罗马尼亚也有望加入到该计划当中。（编译：木合塔尔·木拉提）