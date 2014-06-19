马德里接连发生女童绑架案 受害者包括1名华人女童

哈通社阿斯塔纳电，据欧浪网援引《世界报》报道，最近几个月以来马德里已经发生了两三起女童绑架案，绑架嫌疑人是一名约35岁的西班牙男子，除了高个外，警方还没有搜集到其他特征信息。

最新的一起绑架案发生在 Ciudad Lineal区Luis Ruiz大街的一个华人家庭中，被绑的是一名6岁的华人女童。据附近的一位邻居描述，绑架发生的当天她从美容院回家的路上看到了这名女童，当时她们还搭了两句话，后来女童拿着玩具水枪走了。就在那时，"我看见一个男的站在街角，在那家华人食品店的对面，拿着手机讲电话，他看起来似乎潜伏了很久。可能他就是绑架者，可我不能确定。"这名邻居说。 当时大约是晚上19点，约在20点时，女童的父亲报警称孩子失踪了。而4个小时之后，警方在几个公里外的北部Manoteras区找到了孩子，她看上去受过惊吓，晕乎乎的，并且刚刚被洗过澡。 警方发现，这起绑架案的手法和今年4月在马德里发生的另一起女童绑架案如出一辙。在上一起案件中，被绑架的是一名9岁的西班牙女童。这两起案件的共同之处是女童都被下药和洗澡了。 另外，警方还发现绑架者的行动十分周密和谨慎，所选择的地点都是安全摄像头的盲区，或者恰好那条街没有安装摄像头。而被绑的女童都是在无人看管下独自一人。警方现在已经发出了安全警告。 据了解，目前此案已经有15名警察加入了调查，寻找绑架者。