俄议会通过紧急法案 向银行“输血”1万亿卢布

哈通社阿斯塔纳12月22日电，据中新网援引路透社报道，俄罗斯国家杜马(议会下院)19日紧急通过一项法律草案，向该国银行业提供高达1万亿卢布(165亿美元)资金援助。

报道称，受经济下滑、卢布大跌及西方因乌克兰问题施加制裁的影响，俄罗斯金融业受到严重冲击。西方的制裁措施限制了俄罗斯银行业从国际资本市场融资的渠道，大幅推高了它们的融资成本。 俄罗斯财政部长西卢安诺夫表示，俄银行业可能在明年年初开始接受额外资本的支持，这项法案意味着预算可能出现赤字，与国内生产总值(GDP)之比约为0.8%。 "这1万亿卢布可以使银行业资本增加13%左右，"西卢安诺夫说。 该法案由俄上院和总统普京批准后，将允许财政部发行多达1万亿卢布的俄罗斯联邦政府债券(OFZ)，并将转给国有的俄罗斯存款保险机构(Deposit Insurance Agency)。 然后，该机构将把债券提供给对整体经济具有重要性的银行，换取这些银行的次级债或优先股。俄罗斯还没有公布这些银行的名单。 西卢安诺夫称，卢布下跌使银行业很难获得偿还外国贷款所需的货币，这意味着银行业不能达到资本充足率的要求。 俄罗斯总统普京年度记者会于18日举行，普京认为俄经济受到外部因素影响，政府与央行所采取的措施得当，及时有效。他称，目前俄罗斯的经济形势与2008年的情况类似，因此将采取与当年类似的举措稳定经济。 普京认为，卢布走低的趋势可能将持续两年，而经济复苏肯定需要时间，两年后，俄经济应该会复苏。俄手里有大量外汇储备，将通过这些储备解决问题。