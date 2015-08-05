中国将发行1万亿人民币债券投资基建

哈通社阿斯塔纳8月5日电 据英国《金融时报》5日电 据官方媒体报道称，中国已批准政策性银行发行新债，旨在为基础设施支出融资，原因在于中国的经济规划者对不断下滑的经济指标感到担忧。

长达一个月的股市暴跌以及疲弱的制造业表现令中国政府感到恐慌。在中国决定大举向实体经济注入资金之前，本周早些时候公布的财新/Market采购经理人指数(PMI)显示，中国制造业增速逊于预期。

官方通讯社新华社旗下的《经济参考报》报道称，首批发债规模为3000亿元人民币(合480亿美元)，将很快由政策性银行发行。今年春季，这些银行获得注资。

报道称，筹集的资金将投资于保障房、城市管廊以及其他国内项目。在资金流入枯竭之际，央行正努力开发更多有针对性的货币政策工具，来刺激经济，这笔资金符合央行的这些举措。

此举代表着央行直接支持基础设施投资政策的转变，前几年，地方投资导致地方政府债务负担过于沉重。中国政府控制地方政府债务的举措，减少了基础设施支出，很多国有企业也资金紧张。

"中国的基础设施投资主要由地方政府融资，我们都知道他们这么做非常不可持续，而且非常不理想，"龙洲经讯的白安儒表示，"他们要么可能会放弃限制地方政府债券，要么中央政府可能会救场。"

在此次发债之前，今年4月，中国国家开发银行、中国进出口银行以及中国农业发展银行获得640亿美元注资，这也是为了通过"一带一路"政策加大对邻国的投资。据路透和中国的金融媒体财新称，今年7月，这些银行获得另外一轮1090亿美元的注资。

增强这些银行的资本金基础将让它们承担更多债务。政策性银行发行的多数债券由国有商业银行购买。

这些政策性银行（特别是国开行）已将大量资金投资于国内基础设施项目和地方房地产开发项目。