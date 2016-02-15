中国1月进出口数据大幅下降 贸易顺差创纪录

哈通社阿斯塔纳2月15日电 据外媒消息，中国海关总署周一（2月15日）公布的1月进出口数据显示，2016年1月，中国进出口总值1.88万亿元人民币，同比下降9.8%。其中，出口1.14万亿元，下降6.6%；进口7375.4亿元，下降14.4%。贸易顺差4062亿元，扩大12.2%。

和去年年底相比，中国1月进出口总额环比下降23.9%，其中出口下降19.8%，进口下降29.6%。去年12月，中国出口同比增长2.3%，进口同比下降4%。

海关总署的分析显示，中国对欧美日以及东盟市场进出口均出现下降。1月份，欧盟为中国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值2903.3亿元，下降9.9%。中美贸易总值为2698.9亿元，下降9.9%。中国与东盟贸易总值为2342.5亿元，下降10.8%。中国与日本贸易总值为1315.4亿元，下降6%。

从商品类别上看，中国机电产品、纺织服装等传统劳动密集型产品出口下降。铁矿砂、成品油等主要大宗商品进口量增加，原油、煤、粮食等进口量减少，主要进口商品价格普遍下跌。

但海关分析称，根据外贸出口先导指数，初步判断2016年二季度中国出口压力有望缓解。

澳新银行（ANZ）中国区首席经济学家刘利刚分析指出，中国一月贸易顺差达到创纪录的4062亿元人民币。表明中国国际收支顺差进一步扩大，这对抵消前段时间的中国资本外流有所帮助，也会减轻人民币贬值的压力。这与中国央行行长周小川近期关于人民币没有长期贬值基础的判断一致。