中国新疆阿勒泰发现1万多年前人类活动遗址

哈通社阿斯塔纳8月22日电 据新华网消息，近日，位于中国新疆阿勒泰地区吉木乃县草原深处的一个天然石洞内，正在考古作业的文物考古研究人员根据地层变化和已挖掘出的石片、石核的加工技术，初步推断这个石洞在1万多年前的旧石器时代晚期就有人类活动的迹象。

消息称，该石洞位于吉木乃县草原神石景区内，由一个主洞和10余个小洞穴组成，由于主洞顶部有洞能向外看见天空，因而被当地牧民称为"通天洞"。"‘通天洞'洞穴遗址考古发掘为亚欧草原早期古人类活动路径的研究提供了重要线索。

2014年至2015年，中国考古学家在"通天洞"内勘察时发现夹砂灰陶、红陶片及石杵残件。这些陶片表面可清晰地看到刻划纹、剔刺纹构成的折线纹，与切木尔切克文化、阿凡纳谢沃文化同类器物陶片纹饰一致，考古学家当时认定该洞穴是青铜时代古人类生活居住的遗址，距今4千多年。

然而，随着考古发掘的进一步深入，这个洞穴尘封了更加久远的面目被揭开。研究人员称，今年7月，考古学家在挖掘过程中发现了一些用于切割、刮削的石片以及石核，通过其加工技术特征，初步推断是旧石器时代晚期使用的器物。