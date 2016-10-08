日本将投入逾1万亿日元用于对俄经济合作

哈通社阿斯塔纳10月8日电 据联合早报网消息，关于日本首相安倍晋三5月在首脑会谈时向俄罗斯总统普京出示的8项对俄经济合作方案，共同社7日获悉了更为具体的日本政府草案。

据共同社报道，其主要内容为重视西伯利亚和远东地区的基础设施建设与资源开发，提高当地生活质量。设想的业务规模超过1万亿日元（约合人民币650亿元），包括强化符拉迪沃斯托克、扎鲁比诺、东方港（Vostochny）的功能，在符拉迪沃斯托克近郊建设耗资约6000亿日元的石油化学工厂等共41项业务。



据报道，日本计划在12月15日于山口县举行的日俄首脑会谈上就此达成协议。



日本政府希望率先实施基于俄方需求的经济合作，以便推动包括归还北方四岛领土在内的和平条约缔结谈判有所进展。日本的俄罗斯经济领域合作担当相世耕弘成（兼经济产业相）最早将于11月访俄，进行最后阶段的磋商。不过，俄方并未改变加强对北方四岛有效控制的姿态，首脑会谈时能否引发普京在领土问题上让步尚不可知。



关于一系列合作项目的融投资，日本政府计划在其设立的"俄罗斯经济合作领域推进会议"的金融工作小组上，加速开展讨论。