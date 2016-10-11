揭秘世界1%顶尖富人的超级游艇

据英国媒体《每日邮报》报道，超级游艇已经成为富豪们的标配，游艇的设计师们透露说，这些富豪们的要求非常苛刻，雪景房、玻璃楼梯、超级跑车的水生车库等高难度建筑是他们的必备要求。他们的口味各不相同：迷你版、经典版、炫富版......通常情况下，一艘超级游艇从设计到出厂下海需要3年时间。



这些游艇设计师面对的客户是世界上1%最富有的人，他们大多是经济寡头、亿万富翁和名流上层。作为消费者，他们的要求十分严苛。例如在上图中，为了保证这位美女富豪游艇上的恒温环境，不得不在玻璃泳池中提供源源不断的热水和"瀑布"，因为这艘游艇停放在马里亚纳群岛，这是著名的Heesen Lady Petra超级游艇。







豪华游艇这一行业是由少数精英人士带动发展起来的，其中大多数都是英国人。图为Asya超级游艇上的机载早餐。设计师帕斯卡尔·雷蒙德（Pascale Reymond）说："为富豪设计游艇的挑战性很大，我们必须要思维敏捷，因为他们的想法很多，而且要求很苛刻。"







迪基·班嫩伯格（Dickie Bannenberg）的父亲曾经是一名传奇的游艇设计师，所以，他觉得自己生来就是为游艇设计服务的。他说："要想成为一名游艇设计师，必须要让自己成为一名全能人才，外交学、心理学、生活经验都要懂一些。"





其实，游艇设计师的巨大压力不仅是因为富豪们对游艇要求完美，而且时间压力也很大。雷蒙德说："如果我和造船厂事先约定了4年内交付一艘80米长的游艇设计图，在这个期限内我一定要完工，不能像房屋建筑商一样拖延时间。"





滩俱乐部是卡拉狄加游艇的一大特色，这种俱乐部一般都位于机舱和螺旋桨附近。设计原理为俱乐部的调节门可以根据水位变化提供游泳平台和太阳椅，上面还配有美国加州音频技术支持的顶级音响系统。



设计师迪基·班嫩伯格透露说，最近依靠科技发家的亿万富翁们使得豪华游艇市场变得更年轻化、复杂化，因为这些客户对游艇的设计要求更高，他们更喜欢当代设计。这艘游艇名为"旭日东升（Rising Sun）"。



这是Heesen船厂今年新推出的卡拉狄加超级巨星（Galactica Super Nova）豪华游艇，长229英尺（约70米）。游艇上面有一个巨大的玻璃底游泳池和瀑布，这种设计可以让自然光线投射进泳池里面。



2013年，歌手碧昂斯和老公Jay-Z被拍到乘坐一艘豪华游艇从西班牙前往意大利，共同庆祝碧昂斯32岁的生日。豪华游艇已经成为很多富豪出门的交通工具。



对于很多人而言，最吸引大家注意的是超级游艇的外表，但是对于船厂和设计师而言，安全才是头等大事。设计师卡文迪什（Cavendish）说："虽然这些船只看起来很奢侈，但是科技水平很高。"例如，游艇上会装有落水报警系统、快速救生艇和13个紧急按钮，游艇上的安全设施必须要达到最高标准。