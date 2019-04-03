联合国：全球仍有1亿多人处于重度饥饿状态

哈通社/努尔-苏丹/4月3日 -- 联合国多家机构与合作伙伴今天共同发布报告显示，2018年，全球仍有53个国家的大约1.13亿人遭遇重度饥饿，比2017年的1.24亿略有下降。

《2019年全球粮食危机报告》显示，上述1.13亿人中，有近三分之二都集中在阿富汗、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、尼日利亚、南苏丹、苏丹、叙利亚和也门这八个国家。此外，共有17个国家的重度饥饿比例持平或是上升。包括朝鲜和委内瑞拉在内的13个国家因数据不足而未被列入报告的分析范围。

冲突、气候变化与经济波动仍是导致粮食不安全的主要原因。报告指出，2018年共有21个国家和地区的近7400万人因冲突或安全局势动荡而陷入饥饿，占到全球总人数的三分之二。其中大约3300万人居住在非洲的10个不同国家，另有超过2700万人居住在西亚和中东的7个国家。

2018年，共有2900万人由于气候变化和自然灾害而出现粮食不安全，其中绝大部分都居住在非洲。而经济波动则在布隆迪、苏丹和津巴布韦等国造成1020万人食不果腹。

报告指出，尽管重度饥饿的人口数量略有下降，但过去三年来，全球面临粮食危机的总人数始终维持在1亿以上，且波及的国家范围正在扩大。此外，还有42个国家的1.43亿人距离重度饥饿仅有一步之遥。

处于紧急状态的儿童长期重度营养不良依旧引人关切，许多儿童罹患疾病，食物摄取量不足，许多面临粮食危机的母亲和护理人员很难在儿童生长发育的关键时期向其提供必须的营养，在报告所涵盖的国家中，只有少数能够达到营养膳食的最低要求。

报告预计，在2019年，也门、刚果民主共和国、阿富汗、埃塞俄比亚、叙利亚、苏丹、南苏丹以及尼日利亚北部仍将经历全球最为严重的粮食危机，上述国家有大批人口处于粮食紧急状态，粮食需求与供给之间存在巨大缺口，导致营养不良比例高企或死亡人口增多。

报告建议通过终止冲突、增强女性权能、为儿童提供营养和教育、改善乡村基础设施，以及加强社会保障，来建立坚实稳定且具有抵抗力的"零饥饿"世界。

这份报告由联合国粮农组织、世界粮食计划署、人道协调厅、儿童基金会以及欧盟等多家机构共同编制，并于今天在比利时布鲁塞尔召开的"危机之下的粮食与农业"高级别会议上发布，为期两天的会议将讨论如何通过创新手段应对粮食危机。