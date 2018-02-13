平昌冬奥会：哈萨克斯坦选手2月13日赛程安排表

哈通社/平昌/2月13日 -- 哈萨克斯坦运动员们13日将进入2018平昌冬奥会第5日比赛日。

消息称，我国运动员们将参加4个项目比赛，其中包括有望夺金的越野滑雪选手阿列克谢•珀勒特拉宁。

以下为13日，哈萨克斯坦选手们参加的赛程安排表：



高山滑雪

男子全能资格赛- 8:30

男子全能决赛-12:00

参赛运动员：伊格罗•扎库尔达耶夫



越野滑雪

女子传统技术预赛-14：30

男子传统技术预赛-15：05

女子传统技术决赛-18：25

男子传统技术决赛-18：34

参赛选手：叶烈娜•克罗米娜、安娜•舍甫琴科、瓦雷利亚•图雷涅瓦、阿列克谢•珀勒特拉宁、丹尼斯•沃洛提卡。



短道速滑

男子1000米预赛-16：00

参赛运动员：努尔别尔艮•朱玛哈兹耶夫

男子5000米接力预赛-17：32

参赛运动员：努尔别尔艮•朱玛哈兹耶夫、阿布扎勒•阿基哈利耶夫、丹尼斯•尼基沙、叶尔克布兰•沙姆罕诺夫。



速度滑冰

男子1500米决赛-17：00

参赛运动员：丹尼斯•库辛、费德罗•梅津且夫。



比赛时间均为阿斯塔纳时间。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】

