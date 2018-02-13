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    平昌冬奥会：哈萨克斯坦选手2月13日赛程安排表

    09:51, 13 二月 2018
    Photo: None
    哈通社/平昌/2月13日 -- 哈萨克斯坦运动员们13日将进入2018平昌冬奥会第5日比赛日。

    消息称，我国运动员们将参加4个项目比赛，其中包括有望夺金的越野滑雪选手阿列克谢•珀勒特拉宁。

    以下为13日，哈萨克斯坦选手们参加的赛程安排表：

    高山滑雪
    男子全能资格赛- 8:30
    男子全能决赛-12:00
    参赛运动员：伊格罗•扎库尔达耶夫

    越野滑雪
    女子传统技术预赛-14：30
    男子传统技术预赛-15：05
    女子传统技术决赛-18：25
    男子传统技术决赛-18：34
    参赛选手：叶烈娜•克罗米娜、安娜•舍甫琴科、瓦雷利亚•图雷涅瓦、阿列克谢•珀勒特拉宁、丹尼斯•沃洛提卡。

    短道速滑
    男子1000米预赛-16：00
    参赛运动员：努尔别尔艮•朱玛哈兹耶夫
    男子5000米接力预赛-17：32
    参赛运动员：努尔别尔艮•朱玛哈兹耶夫、阿布扎勒•阿基哈利耶夫、丹尼斯•尼基沙、叶尔克布兰•沙姆罕诺夫。

    速度滑冰
    男子1500米决赛-17：00
    参赛运动员：丹尼斯•库辛、费德罗•梅津且夫。

    比赛时间均为阿斯塔纳时间。

    【翻译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】

     

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会 冬奥会 黄金储备
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