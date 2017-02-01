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    阿拉木图大冬会：2月1日赛事日程表

    09:15, 01 二月 2017
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 -- 2月1日，阿拉木图大冬会进入第三个比赛日。

    第三个比赛日日程：

    冰壶项目：

    9时，阿拉木图竞技场，女队小组赛（哈萨克斯坦-挪威）；

    14时，阿拉木图竞技场，男队小组赛（哈萨克斯坦-日本）；

    19时，阿拉木图竞技场，女队小组赛（哈萨克斯坦-俄罗斯）；

    高山滑雪项目：

    10时，琼布拉克高山滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛男组决赛；

    11时45分，琼布拉克高山滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛女组决赛；

    滑冰项目：

    11时，麦迪奥露天滑冰场，女子3000米决赛；

    14时05分，麦迪奥露天滑冰场，男子500米决赛；

    北欧两项：

    10时，阿拉套越野滑雪场、松哈尔国际跳台滑雪场，男子跳台滑雪决赛；

    16时，松哈尔国际跳台滑雪场，女子跳台滑雪决赛；

    18时30分，松哈尔国际跳台滑雪场，男子跳台滑雪决赛；

    冰球项目：

    12时30分，国家体育馆，男子小组赛（俄罗斯-拉脱维亚）；

    16时，国家体育馆，男子小组赛（加拿大-英国）；

    16时30分，乔拉克体育馆，女子小组赛（英国-中国）；

    19时30分，国家体育馆，男子小组赛（捷克-中国）；

    20时，乔拉克体育馆，女子小组赛（哈萨克斯坦-加拿大）；

    花样滑冰项目：

    14时30分，阿拉木图竞技场，花式滑冰女子个人赛；

    单板滑雪项目：

    12时30分，琼布拉克高山滑雪场，平行大回转女子个人赛；

    13时，琼布拉克高山滑雪场，平行大回转男子个人赛；

    （以上均为阿拉木图时间，比北京时间晚2个小时）

    【编译：昂哈尔 审校：金桥】

    标签:
    阿拉木图 黄金储备 大冬会 2017世博会
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