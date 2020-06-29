哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数超过2.1万

哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 全国累计确诊的新冠肺炎患者总数已达21327人。

据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月29日8时，哈国较前一天8时 新增 547例 感染2019冠状病毒的确诊病例，单日增幅 2.6% ，累计确诊 21327例 。

各地区28日新增病例（单日增幅）数据：

努尔苏丹市 - 72 (1,9%)

阿拉木图市 - 54 (1,5%)

奇姆肯特市 - 53 (3,4%)

阿克莫拉州 - 15 (3,3%)

阿克托别州 - 51 (6,6%)

阿拉木图州 - 20 (2,9%)

阿特劳州 - 11 (0,7%)

东哈州 - 46 (6,6%)

江布尔州 - 13 (1,9%)

西哈州 - 42 (3,0%)

卡拉干达州 - 43 (2,0%)

库斯塔奈州 - 12 (2,6%)

克孜勒奥尔达州 - 19 (3,0%)

曼格斯套州 - 6 (1,3%)

巴甫洛达尔州 - 35 (5,2%)

北哈州 - 20 (5,6%)

突厥斯坦州 - 35 (4,4%)

28日全国共有195名新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达12933人。

28日全国共通报12例死亡病例，全国累计因新冠病逝患者已达178人。

【编译：木合塔尔·木拉提】