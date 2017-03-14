今年2月共有2063名外籍人士获得来哈劳务许可

哈通社阿斯塔纳 - 据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，2017年2月，相关部门向476个机构发出外籍人员劳务许可2063份，收缴税款4.369亿坚戈。

消息称，各地地方行政机构及电子政府网站"统一窗口"机制均有参与相关许可发放工作。



根据此前报道，从今年1月1日起，我国雇佣外籍职工的手续获得了简化。根据新的规定，外籍员工获得工作许可的等待时间进一步缩短，并取消了对雇主的行政要求。



根据此前报道，从2017年1月1日开始，哈萨克斯坦对外籍员工来哈务工的相关手续进行了简化。根据新的制度，外籍人士获取劳务许可的时间将被缩短，同时取消了针对用工单位的相关行政要求。



今后聘用外籍员工的用工单位，需根据外籍员工所获劳务许可的类别及行业性质，缴纳137-250倍按月计算指数的税费。



值得一提的是，新的制度仍然保留的对聘用外籍职工的企业必须保证本国公民就业指标的要求。根据这一要求，企业70%的高层管理人员及其副手需由哈萨克斯坦公民担任，专家及专业技术人员的90%必须为哈萨克斯坦公民。



我国去年共向来哈务工的外国公民发出劳务许可36792份。来自中国的外籍员工数量最多，达12699人。



按月计算指数，即哈萨克斯坦为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及各类罚金、税款和其他支付而由政府每年确定的计算指数。



2017年哈萨克斯坦按月计算指数为2 269坚戈。



【编译：木合塔尔·木拉提】