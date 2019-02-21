2月21日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月21日 -- 哈通社为各位读者总结2月21日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月21日，星期四

2月21日是阳历一年中的第51天，离全年的结束还有314（闰年则还有315）。

世界各国/地区节日

国际母语日 联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）大会于1999年11月(30C/62)宣布将2月21日设立为国际母语日，选择这一天是因为当天也是共同提案国孟加拉国的语言运动日。世界上约7000种口头语言中，有50%以上很可能会在几代之内消失，对其中96%的语言而言，其使用者仅占世界人口的4%。在教育系统和公共领域中占重要地位的，实际上只有几百种语言；数字世界中使用的，更是不到一百种。 自2000年2月以来，世界各国都每年庆祝国际母语日，以促进文化多样性和语言多样性。

国际导游日 每年2月20日为国际导游日。国际导游日由世界导游协会（WFTGA）发起下设立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1969年 苏联在拜科努尔火箭发射场发射的N-1火箭升空60秒后发生事故导致坠毁。

1992年 纳扎尔巴耶夫总统同前印度总理纳拉辛哈•拉奥共同签署哈-印两国建立外交关系的协议。

2005年纳扎尔巴耶夫总统签署《关于打击极端主义的法案》。

2007年 阿拜哈萨克斯坦国立大学为著名作曲家、音乐教育家阿赫梅特•朱巴诺夫举行纪念晚会。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统在北京市钓鱼台国宾馆同中国国家主席习近平举行会谈。

2012年 Turan-Astana大学正式开始颁发以首位哈萨克宇航员托合塔尔•阿吾巴克罗夫命名的奖学金。

2014年 国家新闻发布中心同阿联酋国家媒体委员会签署加强合作关系的谅解备忘录。

2018年 哈萨克诗人朱玛巴耶夫诞辰125周年庆祝活动在土耳其举行。

【编译：冰山】