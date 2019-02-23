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    2月23日，哈通社简报

    08:00, 23 二月 2019
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/2月23日 -- 哈通社为各位读者总结2月23日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    2月23日，星期六

    2月23日是阳历一年中的第53天，离全年的结束还有312（闰年则还有313）。

    世界各国/地区节日

    祖国保卫者日 祖国保卫者日是俄罗斯，白俄罗斯和乌克兰等国家的法定假日，为每年的2月23日，全国放假一天。旨在纪念1918年2月23日，苏联红军在彼得格勒南部普斯科夫击退德军的日子。

    文莱达鲁萨兰国国庆日 文莱位于亚洲东南部，1988年成为英国殖民地，1984年获得独立。哈萨克斯坦与文莱于2000年5月14日建立外交关系。

    塔吉克斯坦祖国保卫者日 每年的2月23日也是塔吉克斯坦的祖国保卫者日，改日旨在纪念塔吉克斯坦国民军建立日。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1990年 哈萨克苏维埃社会主义共和国最高委员会通过《关于哈萨克苏维埃社会主义共和国最高委员会主席》决议，并将努尔苏丹•阿比舍吾勒•纳扎尔巴耶夫推举为主席。

    1992年 纳扎尔巴耶夫总统对巴基斯坦进行了正式访问。

    1993年 《哈萨克斯坦-匈牙利》友谊协会在阿拉木图友谊之家成立。

    1995年 阿拜之家在英国首都伦敦市开设。

    2011年 位于白俄罗斯首都明斯克的雅克布•科拉斯博物馆举行纪念哈萨克伟大诗人江布尔•贾巴耶夫诞辰165周年的文学晚会。

    2012年 哈萨克斯坦成为加入八国集团"防扩散安全倡议"的第24个国家。

    2012年 哈萨克斯坦国家银行被接纳为伊斯兰金融服务委员会准成员。

    2014年 土库曼斯坦在阿克套市开设领事馆。

    2015年 哈萨克斯坦成为2015-2017全面禁止核试验条约组织联合轮值主席国。

    2016年 纳扎尔巴耶夫总统在其个人主页公布关于哈萨克斯坦的纪录片。

    2018年 哈萨克斯坦和墨西哥将在多个领域签署双边协议。

    2018年 哈萨克斯坦成立新的加密货币行业协会。

    【编译：冰山】

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    社会 黄金储备
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