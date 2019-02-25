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    2月25日，哈通社简报

    08:00, 25 二月 2019
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/2月25日 -- 哈通社为各位读者总结2月25日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    2月25日，星期一

    2月25日是阳历一年中的第55天，离全年的结束还有310（闰年则还有311）。

    世界各国/地区节日

    科威特国庆日 1961年2月25日，科威特宣布独立，这一天被确定为科威特国庆日。

    匈牙利共产党政权受害者纪念日 匈牙利于2000年通过法案，将这一天定为纪念日，以缅怀在1947年2月25日被前苏联当局迫害的政治人物。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1993年 根据哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫签署的总统令，原哈萨克苏维埃太空研究所重组为哈萨克斯坦国立航天研究机构。

    1994年 哈萨克斯坦共和国与柬埔寨王国正式建交。

    1999年 哈萨克斯坦独立后首次进行人口统计，统计活动持续至当年3月4日，结果显示当年哈萨克斯坦全境人口为15 673 400人。

    2011年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫获选国际"年度人物-2010"荣誉。

    2012年 在沙特举行的G20峰会上，哈萨克斯坦代表向各国介绍了纳扎尔巴耶夫总统《社会经济现代化：哈萨克斯坦发展的主要方向》国情咨文。

    2013年 哈萨克斯坦国家电视台国产剧《生命长河》开播。

    2014年 "永恒的国家"系列活动在阔科谢套文化宫举行。

    2016年 哈萨克斯坦最高法院组建下属的司法学院。

    2018年 哈萨克斯坦在平昌冬奥会最终奖牌榜以一枚铜牌位列第28位。

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