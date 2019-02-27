2月27日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月27日 -- 哈通社为各位读者总结2月27日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月27日，星期三

2月27日是阳历一年中的第58天，离全年的结束还有307（闰年则还有308）。

世界各国/地区节日

世界非政府组织日 每年的2月27日是国际和平日（World NGO Day）世界非政府组织日。世界NGO日（World NGO DAY）是马萨斯·利奥尔·斯卡玛尼斯 (Marcis Liors Skadmanis) 在2009年所发起，当时他仅是一位24岁的英国大学生，希望宣扬NGO领域的重要与表扬在NGO辛勤付出的人们。

国际北极熊日 每年2月27日为国际北极熊日。由北极熊国际协会首次发起，该纪念日旨在提醒全社会关注北极熊的生存环境和北极的生态问题。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2007年 立陶宛驻阿拉木图市荣誉使馆举行开馆仪式，两国建交已达18周年。

2008年 保护教师权益公共协会在阿拉木图市成立。

2012年 美国导演埃弗•萨斯曼将哈萨克斯坦作为题材拍摄出新电影风格。

2014年 国家科技信息中心与爱思唯尔公司签署合作协议。

2014年 阿拉木图国家博物馆举行复原展品展览会。

2015年 白俄罗斯总统向"萨姆鲁克-卡泽纳"基金总裁舒克耶夫颁发"人民友谊"奖章，以表彰其为欧亚经济联盟条约制定工作以及加强国家之间经济合作作出的贡献。

2017年 哈萨克斯坦和日本签署体育领域合作备忘录。

2018年 英格兰和威尔士法院法官出任AIFC国际仲裁中心主席职务。

2018年 阿斯塔纳市议会已明确阿斯塔纳新区"拜科努尔"边界。

【编译：冰山】