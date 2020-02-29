哈通社2月29日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/2月29日 -- 哈通社为各位读者总结2月29日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月29日,星期六

2月29日是公历闰年中的第60天，离全年的结束还有305天（闰年则还有306天）。

世界各国/地区节日：

国际罕见病日 是由欧洲罕见病组织EURORDIS在2008年2月29日发起的活动。由于2月29日每4年才出现一次，因此被作为国际罕见病日。在没有29日的那一年，将2月28日作为该年的国际罕见病日。意在通过各种形式来促进人们对罕见病的认识、关注和理解。

这一天在哈萨克斯坦历史上 ：

1992年 哈萨克斯坦企业家协会通过司法部注册登记。

1992年 哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦阿肯阿依特斯大会在塔什干人民友谊宫举行。

2008年 巴甫洛达尔市清真寺阿訇向州历史博物馆赠送阿布莱汗时期的古兰经。

2008年 根据哈萨克斯坦农业部决议，“哈萨克农业”国有控股公司正式成立。

2016年 哈萨克斯坦国家博物馆举行主题为《命运的注定》纪实展览，并展出了讲述哈萨克斯坦民族和睦大会成立和哈萨克斯坦民族团结历史的相关文件和图片。