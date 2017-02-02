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    阿拉木图大冬会：2月2日赛事日程表

    09:16, 02 二月 2017
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 -- 2月2日，阿拉木图大冬会进入第四个比赛日。

    截至目前，哈萨克斯坦代表团共收获2金2银4铜，列奖牌榜第三位。俄罗斯代表团与日本代表团分别位居奖牌榜第一和第二位。

    2月2日，我国猫跳滑雪名将尤利亚•茄莉谢娃和德米特利•雷赫德将参加比赛。

    第四个比赛日日程：

    冰壶项目：

    9时，阿拉木图竞技场，男队小组赛（哈萨克斯坦-英国）

    14时，阿拉木图竞技场，女队小组赛（哈萨克斯坦-韩国）

    19时，阿拉木图竞技场，男队小组赛（哈萨克斯坦-韩国）

    冬季两项：

    10时30分，阿拉套越野滑雪场，女子短跑7.5公里个人赛决赛

    13时15分，阿拉套越野滑雪场，男子短跑10公里个人赛决赛

    高山滑雪项目：

    12时30分，阿拉套越野滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛女组资格赛

    13时，阿拉套越野滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛男组资格赛

    16时，阿拉套越野滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛女组决赛

    16时10分，阿拉套越野滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛男组决赛

    自由式滑雪项目：

    11时，琼布拉克高山滑雪场，猫跳滑雪男女混合团体赛

    滑冰项目：

    11时，麦迪奥露天滑冰场，女子500米个人赛

    14时10分，麦迪奥露天滑冰场，男子1500米个人赛

    冰球项目：

    12时30分，国家体育馆，男子小组赛（英国-美国）

    16时，国家体育馆，男子小组赛（拉脱维亚-韩国）

    19时30分，国家体育馆，男子小组赛（中国-瑞典）

    20时，乔拉克体育馆，女子小组赛（俄罗斯-日本）

    花样滑冰项目：

    17时，阿拉木图竞技场，花式滑冰女子个人自由滑决赛

    单板滑雪项目：

    14时，琼布拉克高山滑雪场，平行大回转男女混合个人赛

    （以上均为阿拉木图时间，比北京时间晚2个小时）

    【编译：昂哈尔 审校：金桥】

    标签:
    阿拉木图 黄金储备 大冬会 2017世博会
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