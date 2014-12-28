空客：失联客机飞行超万次 飞行时间约2.3万小时

哈通社阿斯塔纳12月29日电，据中新网援引BBC报道，28日，失联的亚航QZ8501航班制造商空中客车公司发表声明，称失联的客机已累计超一万次飞行，飞行时间约2.3万小时。

空客公司的声明确认，由亚航印度尼西亚公司运营的一架空客A320-200客机，航班号QZ8501，原定于自印尼泗水飞往新加坡，于当地时间28日早晨与空中管制中心失去联系。 声明称，涉事的飞机产品序列号为3648，注册号为PK-AXC，2008年10月由生产线送往亚航公司。该飞机引擎为CFM 56-5B，已经累计飞行13600次左右，飞行时间约23000小时。目前，没有其他事实性信息可以提供。 空客A320-200是一架双发动机单通道客机，在单舱等情况下最多能够搭载180名乘客。首架A320航班于1988年3月投入服务。截至2014年11月底，全球有超过6000架A320飞机，在超过300家航空公司中服务。迄今为止，这些飞机在约8500万次飞行中，累计了约1.54亿小时的飞行时间。

空客公司表示，将向法国航空安全调查部门，以及负责此次事件调查的机构提供全力帮助。另外，一旦更多的事实性信息得到当局确认，空客公司将立即提供更新。 空客公司称，为所有受到QZ8501影响的人祈祷。