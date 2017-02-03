阿拉木图大冬会：2月3日赛事日程表

哈通社阿斯塔纳 -- 2月3日，阿拉木图大冬会进入第五个比赛日。

截至目前，哈萨克斯坦代表团共收获6金2银7铜，列奖牌榜第二位。俄罗斯代表团与法国代表团分别位居奖牌榜第一和第三位。



2月3日，我国花样滑冰王子丹尼斯•谭将参加比赛。



第五个比赛日日程：



冰壶项目：



9时，阿拉木图竞技场，女队小组赛（哈萨克斯坦-加拿大）



14时，阿拉木图竞技场，男队小组赛（哈萨克斯坦-挪威）



19时，阿拉木图竞技场，女队小组赛（哈萨克斯坦-瑞士）



冬季两项：



12时，阿拉套越野滑雪场，女子10公里追逐赛



14时，阿拉套越野滑雪场，男子12.5公里追逐赛



北欧两项：



10时，阿拉套越野滑雪场，越野滑雪男女混合集体出发赛



14时30分，松哈尔国际跳台滑雪场，跳台滑雪男女混合集体出发赛



高山滑雪项目：



10时，琼布拉克高山滑雪场，高山滑雪回转赛女子个人赛



自由式滑雪项目：



10时30分，琼布拉克高山滑雪场，雪上技巧女子双人赛



11时，琼布拉克高山滑雪场，雪上技巧男子双人赛



滑冰项目：



11时，麦迪奥露天滑冰场，女子5000米个人赛



13时，麦迪奥露天滑冰场，男子1000米个人赛



花样滑冰项目：



14时50分，阿拉木图竞技场，花样滑冰男子个人赛



冰球项目：



16时，国家体育馆，男子小组赛（俄罗斯-日本）



19时30分，国家体育馆，男子小组赛（捷克-哈萨克斯坦）



20时，乔拉克体育馆，女子附加赛（日本-哈萨克斯坦）



（以上均为阿拉木图时间，比北京时间晚2个小时）



【编译：昂哈尔 审校：金桥】