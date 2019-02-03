2月3日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月3日 -- 哈通社为各位读者总结2月3日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月3日，星期日

2月3日是阳历一年中的第34天，离全年的结束还有331（闰年则还有332）。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1990年 哈萨克斯坦国家奥委会正式成立，并于1992年得到国际奥委会承认。

1992年 美国驻哈大使馆在阿拉木图市举行开馆仪式。

2005年 哈萨克斯坦-美国分析与预测研究所在阿拉木图市成立。

2007年 纳扎尔巴耶夫总统同前乌克兰总统维克多·尤先科共同出席在基辅举行的乌克兰"哈萨克斯坦年"活动开幕仪式。

2010年 阿斯塔纳独立宫举行《丝绸之路-中国丝绸艺术展》。

2010年 阿斯塔纳和平和谐宫举行由德国外交部与歌德学院共同组织的哈萨克斯坦"德国年"开幕仪式。

2015年 哈萨克斯坦人民和睦大会科学研究委员会在文化和体育部支持下公布"民族政治词典"。

2016年 国际铁路联盟大会在巴黎举行，大会通过哈萨克斯坦加入MERITS-PRIFIS项目的相关协议。

2018年 哈萨克斯坦闯入欧洲室内足球锦标赛8强。

【编译:冰山】